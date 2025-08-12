Währungen / MRCY
MRCY: Mercury Systems Inc
77.10 USD 3.28 (4.44%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MRCY hat sich für heute um 4.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 73.66 bis zu einem Hoch von 77.41 gehandelt.
Verfolgen Sie die Mercury Systems Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
73.66 77.41
Jahresspanne
32.32 77.41
- Vorheriger Schlusskurs
- 73.82
- Eröffnung
- 74.41
- Bid
- 77.10
- Ask
- 77.40
- Tief
- 73.66
- Hoch
- 77.41
- Volumen
- 1.463 K
- Tagesänderung
- 4.44%
- Monatsänderung
- 15.71%
- 6-Monatsänderung
- 81.63%
- Jahresänderung
- 109.11%
