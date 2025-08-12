KurseKategorien
MRCY: Mercury Systems Inc

77.10 USD 3.28 (4.44%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MRCY hat sich für heute um 4.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 73.66 bis zu einem Hoch von 77.41 gehandelt.

Verfolgen Sie die Mercury Systems Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
73.66 77.41
Jahresspanne
32.32 77.41
Vorheriger Schlusskurs
73.82
Eröffnung
74.41
Bid
77.10
Ask
77.40
Tief
73.66
Hoch
77.41
Volumen
1.463 K
Tagesänderung
4.44%
Monatsänderung
15.71%
6-Monatsänderung
81.63%
Jahresänderung
109.11%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K