MRCY: Mercury Systems Inc
77.10 USD 3.28 (4.44%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MRCYの今日の為替レートは、4.44%変化しました。日中、通貨は1あたり73.66の安値と77.41の高値で取引されました。
Mercury Systems Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
MRCY News
1日のレンジ
73.66 77.41
1年のレンジ
32.32 77.41
- 以前の終値
- 73.82
- 始値
- 74.41
- 買値
- 77.10
- 買値
- 77.40
- 安値
- 73.66
- 高値
- 77.41
- 出来高
- 1.463 K
- 1日の変化
- 4.44%
- 1ヶ月の変化
- 15.71%
- 6ヶ月の変化
- 81.63%
- 1年の変化
- 109.11%
