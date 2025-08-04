Dövizler / MPWR
MPWR: Monolithic Power Systems Inc
916.36 USD 1.42 (0.15%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MPWR fiyatı bugün -0.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 893.06 ve Yüksek fiyatı olarak 923.37 aralığında işlem gördü.
Monolithic Power Systems Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
893.06 923.37
Yıllık aralık
438.86 954.01
- Önceki kapanış
- 917.78
- Açılış
- 923.37
- Satış
- 916.36
- Alış
- 916.66
- Düşük
- 893.06
- Yüksek
- 923.37
- Hacim
- 855
- Günlük değişim
- -0.15%
- Aylık değişim
- 13.38%
- 6 aylık değişim
- 59.69%
- Yıllık değişim
- -0.86%
21 Eylül, Pazar