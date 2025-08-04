FiyatlarBölümler
MPWR: Monolithic Power Systems Inc

916.36 USD 1.42 (0.15%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MPWR fiyatı bugün -0.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 893.06 ve Yüksek fiyatı olarak 923.37 aralığında işlem gördü.

Monolithic Power Systems Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
893.06 923.37
Yıllık aralık
438.86 954.01
Önceki kapanış
917.78
Açılış
923.37
Satış
916.36
Alış
916.66
Düşük
893.06
Yüksek
923.37
Hacim
855
Günlük değişim
-0.15%
Aylık değişim
13.38%
6 aylık değişim
59.69%
Yıllık değişim
-0.86%
21 Eylül, Pazar