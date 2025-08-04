CotizacionesSecciones
Divisas / MPWR
MPWR: Monolithic Power Systems Inc

877.66 USD 20.64 (2.41%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de MPWR de hoy ha cambiado un 2.41%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 850.00, mientras que el máximo ha alcanzado 884.02.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Monolithic Power Systems Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
850.00 884.02
Rango anual
438.86 954.01
Cierres anteriores
857.02
Open
856.42
Bid
877.66
Ask
877.96
Low
850.00
High
884.02
Volumen
594
Cambio diario
2.41%
Cambio mensual
8.60%
Cambio a 6 meses
52.95%
Cambio anual
-5.04%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B