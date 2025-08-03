Валюты / MPWR
MPWR: Monolithic Power Systems Inc
857.02 USD 7.31 (0.86%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MPWR за сегодня изменился на 0.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 844.62, а максимальная — 860.20.
Следите за динамикой Monolithic Power Systems Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
844.62 860.20
Годовой диапазон
438.86 954.01
- Предыдущее закрытие
- 849.71
- Open
- 847.57
- Bid
- 857.02
- Ask
- 857.32
- Low
- 844.62
- High
- 860.20
- Объем
- 624
- Дневное изменение
- 0.86%
- Месячное изменение
- 6.04%
- 6-месячное изменение
- 49.35%
- Годовое изменение
- -7.28%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.