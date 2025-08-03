КотировкиРазделы
Валюты / MPWR
MPWR: Monolithic Power Systems Inc

857.02 USD 7.31 (0.86%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MPWR за сегодня изменился на 0.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 844.62, а максимальная — 860.20.

Следите за динамикой Monolithic Power Systems Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
844.62 860.20
Годовой диапазон
438.86 954.01
Предыдущее закрытие
849.71
Open
847.57
Bid
857.02
Ask
857.32
Low
844.62
High
860.20
Объем
624
Дневное изменение
0.86%
Месячное изменение
6.04%
6-месячное изменение
49.35%
Годовое изменение
-7.28%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.