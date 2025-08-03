Moedas / MPWR
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
MPWR: Monolithic Power Systems Inc
877.66 USD 20.64 (2.41%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MPWR para hoje mudou para 2.41%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 850.00 e o mais alto foi 884.02.
Veja a dinâmica do par de moedas Monolithic Power Systems Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MPWR Notícias
- TDV: Technology Dashboard For September
- Monolithic Power Systems declara dividendo trimestral de US$ 1,56
- Monolithic Power Systems declares $1.56 quarterly dividend
- If You Invested $1000 in Monolithic Power a Decade Ago, This is How Much It'd Be Worth Now
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- SCHD ETF Alternative Strategy, CAGR Improves To 15.11%
- Blegen, evp and cfo of Monolithic Power, sells $2.44m in MPWR
- ON Semiconductor Corp. (ON) Up 3.6% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Top 15 High-Growth Dividend Stocks For September 2025
- Cameco Stock, Argan, Gold Fields Among 10 New Entrants On IBD Watchlists
- Here's How Much a $1000 Investment in Monolithic Power Made 10 Years Ago Would Be Worth Today
- Gold Miners Top List Of Best Growth Stocks To Buy And Watch: See New Stocks Just Added To IBD 50, Big Cap 20, More
- Monolithic Power Systems: Strong Q2, AI Ramp Signals New Growth Cycle (NASDAQ:MPWR)
- Monday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks (August 18)
- Here's Why Monolithic Power (MPWR) is a Strong Growth Stock
- Best ETFs Help Investors Cut Exposure To Magnificent Seven
- Here's Why Monolithic Power (MPWR) is a Strong Momentum Stock
- Palantir Vs. Navitas: Diverging Fundamentals, Converging Valuations (NASDAQ:PLTR)
- Here's How Much You'd Have If You Invested $1000 in Monolithic Power a Decade Ago
- 3 Stocks to Boost Your Portfolio as Semiconductor Sales Skyrocket
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.34%
- Monolithic Power Systems Stock Earns IBD Rating Upgrade
- SCHD ETF Alternative Strategy: 14.66% CAGR After Nearly 3 Years
- Monolithic Power Systems: Powering On, With Growth Broadening (NASDAQ:MPWR)
Faixa diária
850.00 884.02
Faixa anual
438.86 954.01
- Fechamento anterior
- 857.02
- Open
- 856.42
- Bid
- 877.66
- Ask
- 877.96
- Low
- 850.00
- High
- 884.02
- Volume
- 594
- Mudança diária
- 2.41%
- Mudança mensal
- 8.60%
- Mudança de 6 meses
- 52.95%
- Mudança anual
- -5.04%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh