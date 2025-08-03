KurseKategorien
Währungen / MPWR
Zurück zum Aktien

MPWR: Monolithic Power Systems Inc

917.78 USD 40.12 (4.57%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MPWR hat sich für heute um 4.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 890.08 bis zu einem Hoch von 924.40 gehandelt.

Verfolgen Sie die Monolithic Power Systems Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MPWR News

Tagesspanne
890.08 924.40
Jahresspanne
438.86 954.01
Vorheriger Schlusskurs
877.66
Eröffnung
895.35
Bid
917.78
Ask
918.08
Tief
890.08
Hoch
924.40
Volumen
1.109 K
Tagesänderung
4.57%
Monatsänderung
13.56%
6-Monatsänderung
59.94%
Jahresänderung
-0.70%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K