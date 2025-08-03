Währungen / MPWR
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MPWR: Monolithic Power Systems Inc
917.78 USD 40.12 (4.57%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MPWR hat sich für heute um 4.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 890.08 bis zu einem Hoch von 924.40 gehandelt.
Verfolgen Sie die Monolithic Power Systems Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MPWR News
- TDV: Technology Dashboard For September
- Monolithic Power Systems kündigt Quartalsdividende von 1,56 US-Dollar an
- Monolithic Power Systems declares $1.56 quarterly dividend
- If You Invested $1000 in Monolithic Power a Decade Ago, This is How Much It'd Be Worth Now
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- SCHD ETF Alternative Strategy, CAGR Improves To 15.11%
- Blegen, evp and cfo of Monolithic Power, sells $2.44m in MPWR
- ON Semiconductor Corp. (ON) Up 3.6% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Top 15 High-Growth Dividend Stocks For September 2025
- Cameco Stock, Argan, Gold Fields Among 10 New Entrants On IBD Watchlists
- Here's How Much a $1000 Investment in Monolithic Power Made 10 Years Ago Would Be Worth Today
- Gold Miners Top List Of Best Growth Stocks To Buy And Watch: See New Stocks Just Added To IBD 50, Big Cap 20, More
- Monolithic Power Systems: Strong Q2, AI Ramp Signals New Growth Cycle (NASDAQ:MPWR)
- Monday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks (August 18)
- Here's Why Monolithic Power (MPWR) is a Strong Growth Stock
- Best ETFs Help Investors Cut Exposure To Magnificent Seven
- Here's Why Monolithic Power (MPWR) is a Strong Momentum Stock
- Palantir Vs. Navitas: Diverging Fundamentals, Converging Valuations (NASDAQ:PLTR)
- Here's How Much You'd Have If You Invested $1000 in Monolithic Power a Decade Ago
- 3 Stocks to Boost Your Portfolio as Semiconductor Sales Skyrocket
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.34%
- Monolithic Power Systems Stock Earns IBD Rating Upgrade
- SCHD ETF Alternative Strategy: 14.66% CAGR After Nearly 3 Years
- Monolithic Power Systems: Powering On, With Growth Broadening (NASDAQ:MPWR)
Tagesspanne
890.08 924.40
Jahresspanne
438.86 954.01
- Vorheriger Schlusskurs
- 877.66
- Eröffnung
- 895.35
- Bid
- 917.78
- Ask
- 918.08
- Tief
- 890.08
- Hoch
- 924.40
- Volumen
- 1.109 K
- Tagesänderung
- 4.57%
- Monatsänderung
- 13.56%
- 6-Monatsänderung
- 59.94%
- Jahresänderung
- -0.70%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K