MPLT hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Maplight Therapeutics, Inc. hisse senedi 18.71 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 17.82 - 19.24 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 18.34 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 359 değerine ulaştı. MPLT canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Maplight Therapeutics, Inc. hisse senedi temettü ödüyor mu? Maplight Therapeutics, Inc. hisse senedi şu anda 18.71 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -1.53% ve USD değerlerini izler. MPLT hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

MPLT hisse senedi nasıl alınır? Maplight Therapeutics, Inc. hisselerini şu anki 18.71 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 18.71 ve Ask 19.01 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 359 ve günlük değişim oranı 3.37% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte MPLT fiyat hareketlerini takip edin.

MPLT hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Maplight Therapeutics, Inc. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 12.25 - 20.85 ve mevcut fiyatı 18.71 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 18.71 veya Ask 19.01 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 33.74% ve 6 aylık değişim oranı -1.53% değerlerini karşılaştırır. MPLT fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Maplight Therapeutics, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Maplight Therapeutics, Inc. hisse senedi yıllık olarak 20.85 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 12.25 - 20.85). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 18.34 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Maplight Therapeutics, Inc. performansını takip edin.

Maplight Therapeutics, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Maplight Therapeutics, Inc. (MPLT) hisse senedi yıllık olarak en düşük 12.25 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 18.71 ve hareket ettiği yıllık aralık 12.25 - 20.85 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki MPLT fiyat hareketlerini izleyin.