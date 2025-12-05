クォートセクション
通貨 / MPLT
MPLT: マップライト・セラピューティックス

18.71 USD 0.37 (2.02%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

MPLTの今日の為替レートは、2.02%変化しました。日中、通貨は1あたり17.82の安値と19.24の高値で取引されました。

マップライト・セラピューティックスダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

MPLT株の現在の価格は？

マップライト・セラピューティックスの株価は本日18.71です。17.82 - 19.24内で取引され、前日の終値は18.34、取引量は359に達しました。MPLTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

マップライト・セラピューティックスの株は配当を出しますか？

マップライト・セラピューティックスの現在の価格は18.71です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.53%やUSDにも注目します。MPLTの動きはライブチャートで確認できます。

MPLT株を買う方法は？

マップライト・セラピューティックスの株は現在18.71で購入可能です。注文は通常18.71または19.01付近で行われ、359や3.37%が市場の動きを示します。MPLTの最新情報はライブチャートで確認できます。

MPLT株に投資する方法は？

マップライト・セラピューティックスへの投資では、年間の値幅12.25 - 20.85と現在の18.71を考慮します。注文は多くの場合18.71や19.01で行われる前に、33.74%や-1.53%と比較されます。MPLTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

マップライト・セラピューティックスの株の最高値は？

マップライト・セラピューティックスの過去1年の最高値は20.85でした。12.25 - 20.85内で株価は大きく変動し、18.34と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。マップライト・セラピューティックスのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

マップライト・セラピューティックスの株の最低値は？

マップライト・セラピューティックス(MPLT)の年間最安値は12.25でした。現在の18.71や12.25 - 20.85と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MPLTの動きはライブチャートで確認できます。

MPLTの株式分割はいつ行われましたか？

マップライト・セラピューティックスは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、18.34、-1.53%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
17.82 19.24
1年のレンジ
12.25 20.85
以前の終値
18.34
始値
18.10
買値
18.71
買値
19.01
安値
17.82
高値
19.24
出来高
359
1日の変化
2.02%
1ヶ月の変化
33.74%
6ヶ月の変化
-1.53%
1年の変化
-1.53%
