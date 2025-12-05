- Visão do mercado
MPLT: Maplight Therapeutics, Inc.
A taxa do MPLT para hoje mudou para 2.02%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.82 e o mais alto foi 19.24.
Veja a dinâmica do par de moedas Maplight Therapeutics, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de MPLT hoje?
Hoje Maplight Therapeutics, Inc. (MPLT) está avaliado em 18.71. O instrumento é negociado dentro de 17.82 - 19.24, o fechamento de ontem foi 18.34, e o volume de negociação atingiu 359. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MPLT em tempo real.
As ações de Maplight Therapeutics, Inc. pagam dividendos?
Atualmente Maplight Therapeutics, Inc. está avaliado em 18.71. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -1.53% e USD. Monitore os movimentos de MPLT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de MPLT?
Você pode comprar ações de Maplight Therapeutics, Inc. (MPLT) pelo preço atual 18.71. Ordens geralmente são executadas perto de 18.71 ou 19.01, enquanto 359 e 3.37% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MPLT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de MPLT?
Investir em Maplight Therapeutics, Inc. envolve considerar a faixa anual 12.25 - 20.85 e o preço atual 18.71. Muitos comparam 33.74% e -1.53% antes de enviar ordens em 18.71 ou 19.01. Estude as mudanças diárias de preço de MPLT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Maplight Therapeutics, Inc.?
O maior preço de Maplight Therapeutics, Inc. (MPLT) no último ano foi 20.85. As ações oscilaram bastante dentro de 12.25 - 20.85, e a comparação com 18.34 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Maplight Therapeutics, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Maplight Therapeutics, Inc.?
O menor preço de Maplight Therapeutics, Inc. (MPLT) no ano foi 12.25. A comparação com o preço atual 18.71 e 12.25 - 20.85 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MPLT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de MPLT?
No passado Maplight Therapeutics, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 18.34 e -1.53% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 18.34
- Open
- 18.10
- Bid
- 18.71
- Ask
- 19.01
- Low
- 17.82
- High
- 19.24
- Volume
- 359
- Mudança diária
- 2.02%
- Mudança mensal
- 33.74%
- Mudança de 6 meses
- -1.53%
- Mudança anual
- -1.53%
- Atu.
- 53.3
- Projeç.
- 50.5
- Prév.
- 51.0
- Atu.
- 55.0
- Projeç.
- 52.9
- Prév.
- 51.0
- Atu.
- 4.1%
- Projeç.
- 3.9%
- Prév.
- 4.5%
- Atu.
- 3.2%
- Projeç.
- 3.5%
- Prév.
- 3.4%
- Atu.
- 413
- Projeç.
- Prév.
- 407
- Atu.
- 549
- Projeç.
- Prév.
- 544
- Atu.
-
- Projeç.
- $11.43 bilh
- Prév.
- $13.09 bilh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.