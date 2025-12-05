CotizacionesSecciones
MPLT: Maplight Therapeutics, Inc.

18.61 USD 0.27 (1.47%)
Sector: Otros símbolos Básica: Dólar estadounidense Divisa de beneficio: Dólar estadounidense

El tipo de cambio de MPLT de hoy ha cambiado un 1.47%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 17.82, mientras que el máximo ha alcanzado 19.24.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Maplight Therapeutics, Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de MPLT hoy?

Maplight Therapeutics, Inc. (MPLT) se evalúa hoy en 18.61. El instrumento se negocia dentro de 17.82 - 19.24; el cierre de ayer ha sido 18.34 y el volumen comercial ha alcanzado 512. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios MPLT en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Maplight Therapeutics, Inc.?

Maplight Therapeutics, Inc. se evalúa actualmente en 18.61. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -2.05% y USD. Monitoree los movimientos de MPLT en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de MPLT?

Puede comprar acciones de Maplight Therapeutics, Inc. (MPLT) al precio actual de 18.61. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 18.61 o 18.91, mientras que 512 y 2.82% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de MPLT en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de MPLT?

Invertir en Maplight Therapeutics, Inc. implica tener en cuenta el rango anual 12.25 - 20.85 y el precio actual 18.61. Muchos comparan 33.02% y -2.05% antes de colocar órdenes en 18.61 o 18.91. Estudie los cambios diarios de precios de MPLT en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Maplight Therapeutics, Inc.?

El precio más alto de Maplight Therapeutics, Inc. (MPLT) en el último año ha sido 20.85. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 12.25 - 20.85, una comparación con 18.34 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Maplight Therapeutics, Inc. en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Maplight Therapeutics, Inc.?

El precio más bajo de Maplight Therapeutics, Inc. (MPLT) para el año ha sido 12.25. La comparación con los actuales 18.61 y 12.25 - 20.85 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de MPLT en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de MPLT?

En el pasado, Maplight Therapeutics, Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 18.34 y -2.05% después de las acciones corporativas.

Rango diario
17.82 19.24
Rango anual
12.25 20.85
Cierres anteriores
18.34
Open
18.10
Bid
18.61
Ask
18.91
Low
17.82
High
19.24
Volumen
512
Cambio diario
1.47%
Cambio mensual
33.02%
Cambio a 6 meses
-2.05%
Cambio anual
-2.05%
05 diciembre, viernes
15:00
USD
Índice del Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan
Act.
53.3
Pronós.
50.5
Prev.
51.0
15:00
USD
Expectativas del Consumidor de la Universidad de Michigan
Act.
55.0
Pronós.
52.9
Prev.
51.0
15:00
USD
Previsión de la Inflación de la Universidad de Michigan
Act.
4.1%
Pronós.
3.9%
Prev.
4.5%
15:00
USD
Previsión de la Inflación a 5 años de la Universidad de Michigan
Act.
3.2%
Pronós.
3.5%
Prev.
3.4%
18:00
USD
Recuento de Plataformas Petrolíferas de EE.UU de Baker Hughes
Act.
413
Pronós.
Prev.
407
18:00
USD
Recuento de plataformas petrolíferas en EE.UU. de Baker Hughes
Act.
549
Pronós.
Prev.
544
20:00
USD
Crédito al Consumo de la FRS m/m
Act.
$​9.18 B
Pronós.
$​11.43 B
Prev.
$​11.01 B
20:30
USD
Posiciones Netas Especulativas de Oro de la CFTC
Act.
Pronós.
Prev.
20:30
USD
Posiciones Netas Especulativas de Crudo de la CFTC
Act.
Pronós.
Prev.
20:30
USD
Posiciones Netas Especulativas de Oro de la CFTC
Act.
Pronós.
Prev.
20:30
USD
Posiciones Netas Especulativas de Nasdaq 100 de la CFTC
Act.
Pronós.
Prev.