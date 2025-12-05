- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MPLT: Maplight Therapeutics, Inc.
Der Wechselkurs von MPLT hat sich für heute um -1.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.85 bis zu einem Hoch von 18.62 gehandelt.
Verfolgen Sie die Maplight Therapeutics, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von MPLT heute?
Die Aktie von Maplight Therapeutics, Inc. (MPLT) notiert heute bei 18.12. Sie wird innerhalb einer Spanne von 17.85 - 18.62 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 18.34 und das Handelsvolumen erreichte 46. Das Live-Chart von MPLT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie MPLT Dividenden?
Maplight Therapeutics, Inc. wird derzeit mit 18.12 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -4.63% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MPLT zu verfolgen.
Wie kaufe ich MPLT-Aktien?
Sie können Aktien von Maplight Therapeutics, Inc. (MPLT) zum aktuellen Kurs von 18.12 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 18.12 oder 18.42 platziert, während 46 und 0.11% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MPLT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in MPLT-Aktien?
Bei einer Investition in Maplight Therapeutics, Inc. müssen die jährliche Spanne 12.25 - 20.85 und der aktuelle Kurs 18.12 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 29.52% und -4.63%, bevor sie Orders zu 18.12 oder 18.42 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MPLT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Maplight Therapeutics, Inc.?
Der höchste Kurs von Maplight Therapeutics, Inc. (MPLT) im vergangenen Jahr lag bei 20.85. Innerhalb von 12.25 - 20.85 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 18.34 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Maplight Therapeutics, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Maplight Therapeutics, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Maplight Therapeutics, Inc. (MPLT) im Laufe des Jahres betrug 12.25. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 18.12 und der Spanne 12.25 - 20.85 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MPLT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von MPLT statt?
Maplight Therapeutics, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 18.34 und -4.63% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.34
- Eröffnung
- 18.10
- Bid
- 18.12
- Ask
- 18.42
- Tief
- 17.85
- Hoch
- 18.62
- Volumen
- 46
- Tagesänderung
- -1.20%
- Monatsänderung
- 29.52%
- 6-Monatsänderung
- -4.63%
- Jahresänderung
- -4.63%
- Akt
- 53.3
- Erw
- 50.5
- Vorh
- 51.0
- Akt
- 55.0
- Erw
- 52.9
- Vorh
- 51.0
- Akt
- 4.1%
- Erw
- 3.9%
- Vorh
- 4.5%
- Akt
- 3.2%
- Erw
- 3.5%
- Vorh
- 3.4%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 407
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 544
- Akt
-
- Erw
- $11.43 B
- Vorh
- $13.09 B
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh