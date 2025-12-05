报价部分
货币 / MPLT
回到股票

MPLT: Maplight Therapeutics, Inc.

18.61 USD 0.27 (1.47%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MPLT汇率已更改1.47%。当日，交易品种以低点17.82和高点19.24进行交易。

关注Maplight Therapeutics, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MPLT股票今天的价格是多少？

Maplight Therapeutics, Inc.股票今天的定价为18.61。它在17.82 - 19.24范围内交易，昨天的收盘价为18.34，交易量达到512。MPLT的实时价格图表显示了这些更新。

Maplight Therapeutics, Inc.股票是否支付股息？

Maplight Therapeutics, Inc.目前的价值为18.61。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.05%和USD。实时查看图表以跟踪MPLT走势。

如何购买MPLT股票？

您可以以18.61的当前价格购买Maplight Therapeutics, Inc.股票。订单通常设置在18.61或18.91附近，而512和2.82%显示市场活动。立即关注MPLT的实时图表更新。

如何投资MPLT股票？

投资Maplight Therapeutics, Inc.需要考虑年度范围12.25 - 20.85和当前价格18.61。许多人在以18.61或18.91下订单之前，会比较33.02%和。实时查看MPLT价格图表，了解每日变化。

Maplight Therapeutics, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Maplight Therapeutics, Inc.的最高价格是20.85。在12.25 - 20.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Maplight Therapeutics, Inc.的绩效。

Maplight Therapeutics, Inc.股票的最低价格是多少？

Maplight Therapeutics, Inc.（MPLT）的最低价格为12.25。将其与当前的18.61和12.25 - 20.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MPLT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MPLT股票是什么时候拆分的？

Maplight Therapeutics, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.34和-2.05%中可见。

日范围
17.82 19.24
年范围
12.25 20.85
前一天收盘价
18.34
开盘价
18.10
卖价
18.61
买价
18.91
最低价
17.82
最高价
19.24
交易量
512
日变化
1.47%
月变化
33.02%
6个月变化
-2.05%
年变化
-2.05%
05 十二月, 星期五
15:00
USD
密歇根消费者信心指数
实际值
53.3
预测值
50.5
前值
51.0
15:00
USD
密歇根消费者预期指数
实际值
55.0
预测值
52.9
前值
51.0
15:00
USD
密歇根预期通货膨胀率
实际值
4.1%
预测值
3.9%
前值
4.5%
15:00
USD
密歇根5年预期通货膨胀率
实际值
3.2%
预测值
3.5%
前值
3.4%
18:00
USD
贝克休斯美国石油钻井平台
实际值
413
预测值
前值
407
18:00
USD
贝克休斯美国钻机总数
实际值
549
预测值
前值
544
20:00
USD
美联储消费信贷月率 m/m
实际值
$​9.18 B
预测值
$​11.43 B
前值
$​11.01 B
20:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
20:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)原油非商业净持仓
实际值
预测值
前值
20:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
20:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)纳斯达克100非商业净持仓
实际值
预测值
前值