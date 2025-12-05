- Panoramica
MPLT: Maplight Therapeutics, Inc.
Il tasso di cambio MPLT ha avuto una variazione del 2.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.82 e ad un massimo di 19.24.
Segui le dinamiche di Maplight Therapeutics, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni MPLT oggi?
Oggi le azioni Maplight Therapeutics, Inc. sono prezzate a 18.71. Viene scambiato all'interno di 17.82 - 19.24, la chiusura di ieri è stata 18.34 e il volume degli scambi ha raggiunto 359. Il grafico dei prezzi in tempo reale di MPLT mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Maplight Therapeutics, Inc. pagano dividendi?
Maplight Therapeutics, Inc. è attualmente valutato a 18.71. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.53% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di MPLT.
Come acquistare azioni MPLT?
Puoi acquistare azioni Maplight Therapeutics, Inc. al prezzo attuale di 18.71. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 18.71 o 19.01, mentre 359 e 3.37% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di MPLT sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni MPLT?
Investire in Maplight Therapeutics, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 12.25 - 20.85 e il prezzo attuale 18.71. Molti confrontano 33.74% e -1.53% prima di effettuare ordini su 18.71 o 19.01. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di MPLT con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Maplight Therapeutics, Inc.?
Il prezzo massimo di Maplight Therapeutics, Inc. nell'ultimo anno è stato 20.85. All'interno di 12.25 - 20.85, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 18.34 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Maplight Therapeutics, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Maplight Therapeutics, Inc.?
Il prezzo più basso di Maplight Therapeutics, Inc. (MPLT) nel corso dell'anno è stato 12.25. Confrontandolo con gli attuali 18.71 e 12.25 - 20.85 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda MPLT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di MPLT?
Maplight Therapeutics, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 18.34 e -1.53%.
- Chiusura Precedente
- 18.34
- Apertura
- 18.10
- Bid
- 18.71
- Ask
- 19.01
- Minimo
- 17.82
- Massimo
- 19.24
- Volume
- 359
- Variazione giornaliera
- 2.02%
- Variazione Mensile
- 33.74%
- Variazione Semestrale
- -1.53%
- Variazione Annuale
- -1.53%
- Agire
- 53.3
- Fcst
- 50.5
- Prev
- 51.0
- Agire
- 55.0
- Fcst
- 52.9
- Prev
- 51.0
- Agire
- 4.1%
- Fcst
- 3.9%
- Prev
- 4.5%
- Agire
- 3.2%
- Fcst
- 3.5%
- Prev
- 3.4%
- Agire
- 413
- Fcst
- Prev
- 407
- Agire
- 549
- Fcst
- Prev
- 544
- Agire
-
- Fcst
- $11.43 B
- Prev
- $13.09 B
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev