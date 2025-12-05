- Обзор рынка
MPLT: Maplight Therapeutics, Inc.
Курс MPLT за сегодня изменился на 1.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.82, а максимальная — 19.24.
Следите за динамикой Maplight Therapeutics, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MPLT сегодня?
Maplight Therapeutics, Inc. (MPLT) сегодня оценивается на уровне 18.60. Инструмент торгуется в пределах 17.82 - 19.24, вчерашнее закрытие составило 18.34, а торговый объем достиг 294. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MPLT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Maplight Therapeutics, Inc.?
Maplight Therapeutics, Inc. в настоящее время оценивается в 18.60. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.11% и USD. Отслеживайте движения MPLT на графике в реальном времени.
Как купить акции MPLT?
Вы можете купить акции Maplight Therapeutics, Inc. (MPLT) по текущей цене 18.60. Ордера обычно размещаются около 18.60 или 18.90, тогда как 294 и 2.76% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MPLT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MPLT?
Инвестирование в Maplight Therapeutics, Inc. предполагает учет годового диапазона 12.25 - 20.85 и текущей цены 18.60. Многие сравнивают 32.95% и -2.11% перед размещением ордеров на 18.60 или 18.90. Изучайте ежедневные изменения цены MPLT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Maplight Therapeutics, Inc.?
Самая высокая цена Maplight Therapeutics, Inc. (MPLT) за последний год составила 20.85. Акции заметно колебались в пределах 12.25 - 20.85, сравнение с 18.34 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Maplight Therapeutics, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Maplight Therapeutics, Inc.?
Самая низкая цена Maplight Therapeutics, Inc. (MPLT) за год составила 12.25. Сравнение с текущими 18.60 и 12.25 - 20.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MPLT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MPLT?
В прошлом Maplight Therapeutics, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.34 и -2.11% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 18.34
- Open
- 18.10
- Bid
- 18.60
- Ask
- 18.90
- Low
- 17.82
- High
- 19.24
- Объем
- 294
- Дневное изменение
- 1.42%
- Месячное изменение
- 32.95%
- 6-месячное изменение
- -2.11%
- Годовое изменение
- -2.11%
- Акт.
- 53.3
- Прог.
- 50.5
- Пред.
- 51.0
- Акт.
- 55.0
- Прог.
- 52.9
- Пред.
- 51.0
- Акт.
- 4.1%
- Прог.
- 3.9%
- Пред.
- 4.5%
- Акт.
- 3.2%
- Прог.
- 3.5%
- Пред.
- 3.4%
- Акт.
- 413
- Прог.
- Пред.
- 407
- Акт.
- 549
- Прог.
- Пред.
- 544
- Акт.
-
- Прог.
- $11.43 млрд
- Пред.
- $13.09 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.