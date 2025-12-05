КотировкиРазделы
MPLT: Maplight Therapeutics, Inc.

18.60 USD 0.26 (1.42%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MPLT за сегодня изменился на 1.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.82, а максимальная — 19.24.

Следите за динамикой Maplight Therapeutics, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MPLT сегодня?

Maplight Therapeutics, Inc. (MPLT) сегодня оценивается на уровне 18.60. Инструмент торгуется в пределах 17.82 - 19.24, вчерашнее закрытие составило 18.34, а торговый объем достиг 294. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MPLT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Maplight Therapeutics, Inc.?

Maplight Therapeutics, Inc. в настоящее время оценивается в 18.60. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.11% и USD. Отслеживайте движения MPLT на графике в реальном времени.

Как купить акции MPLT?

Вы можете купить акции Maplight Therapeutics, Inc. (MPLT) по текущей цене 18.60. Ордера обычно размещаются около 18.60 или 18.90, тогда как 294 и 2.76% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MPLT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MPLT?

Инвестирование в Maplight Therapeutics, Inc. предполагает учет годового диапазона 12.25 - 20.85 и текущей цены 18.60. Многие сравнивают 32.95% и -2.11% перед размещением ордеров на 18.60 или 18.90. Изучайте ежедневные изменения цены MPLT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Maplight Therapeutics, Inc.?

Самая высокая цена Maplight Therapeutics, Inc. (MPLT) за последний год составила 20.85. Акции заметно колебались в пределах 12.25 - 20.85, сравнение с 18.34 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Maplight Therapeutics, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Maplight Therapeutics, Inc.?

Самая низкая цена Maplight Therapeutics, Inc. (MPLT) за год составила 12.25. Сравнение с текущими 18.60 и 12.25 - 20.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MPLT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MPLT?

В прошлом Maplight Therapeutics, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.34 и -2.11% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
17.82 19.24
Годовой диапазон
12.25 20.85
Предыдущее закрытие
18.34
Open
18.10
Bid
18.60
Ask
18.90
Low
17.82
High
19.24
Объем
294
Дневное изменение
1.42%
Месячное изменение
32.95%
6-месячное изменение
-2.11%
Годовое изменение
-2.11%
