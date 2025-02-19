MOTI hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün VanEck Morningstar International Moat ETF hisse senedi 38.67 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 38.43 - 38.77 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 38.70 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 15 değerine ulaştı. MOTI canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

VanEck Morningstar International Moat ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? VanEck Morningstar International Moat ETF hisse senedi şu anda 38.67 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 17.86% ve USD değerlerini izler. MOTI hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

MOTI hisse senedi nasıl alınır? VanEck Morningstar International Moat ETF hisselerini şu anki 38.67 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 38.67 ve Ask 38.97 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 15 ve günlük değişim oranı 0.39% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte MOTI fiyat hareketlerini takip edin.

MOTI hisse senedine nasıl yatırım yapılır? VanEck Morningstar International Moat ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 29.17 - 38.88 ve mevcut fiyatı 38.67 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 38.67 veya Ask 38.97 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 3.12% ve 6 aylık değişim oranı 16.37% değerlerini karşılaştırır. MOTI fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

VanEck Morningstar International Moat ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? VanEck Morningstar International Moat ETF hisse senedi yıllık olarak 38.88 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 29.17 - 38.88). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 38.70 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak VanEck Morningstar International Moat ETF performansını takip edin.

VanEck Morningstar International Moat ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? VanEck Morningstar International Moat ETF (MOTI) hisse senedi yıllık olarak en düşük 29.17 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 38.67 ve hareket ettiği yıllık aralık 29.17 - 38.88 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki MOTI fiyat hareketlerini izleyin.