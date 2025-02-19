- Übersicht
MOTI: VanEck Morningstar International Moat ETF
Der Wechselkurs von MOTI hat sich für heute um -0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.43 bis zu einem Hoch von 38.77 gehandelt.
Verfolgen Sie die VanEck Morningstar International Moat ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
MOTI News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von MOTI heute?
Die Aktie von VanEck Morningstar International Moat ETF (MOTI) notiert heute bei 38.67. Sie wird innerhalb einer Spanne von 38.43 - 38.77 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 38.70 und das Handelsvolumen erreichte 15. Das Live-Chart von MOTI zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie MOTI Dividenden?
VanEck Morningstar International Moat ETF wird derzeit mit 38.67 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 17.86% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MOTI zu verfolgen.
Wie kaufe ich MOTI-Aktien?
Sie können Aktien von VanEck Morningstar International Moat ETF (MOTI) zum aktuellen Kurs von 38.67 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 38.67 oder 38.97 platziert, während 15 und 0.39% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MOTI auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in MOTI-Aktien?
Bei einer Investition in VanEck Morningstar International Moat ETF müssen die jährliche Spanne 29.17 - 38.88 und der aktuelle Kurs 38.67 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.12% und 16.37%, bevor sie Orders zu 38.67 oder 38.97 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MOTI.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von VanEck Morningstar International Moat ETF?
Der höchste Kurs von VanEck Morningstar International Moat ETF (MOTI) im vergangenen Jahr lag bei 38.88. Innerhalb von 29.17 - 38.88 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 38.70 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von VanEck Morningstar International Moat ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von VanEck Morningstar International Moat ETF?
Der niedrigste Kurs von VanEck Morningstar International Moat ETF (MOTI) im Laufe des Jahres betrug 29.17. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 38.67 und der Spanne 29.17 - 38.88 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MOTI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von MOTI statt?
VanEck Morningstar International Moat ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 38.70 und 17.86% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 38.70
- Eröffnung
- 38.52
- Bid
- 38.67
- Ask
- 38.97
- Tief
- 38.43
- Hoch
- 38.77
- Volumen
- 15
- Tagesänderung
- -0.08%
- Monatsänderung
- 3.12%
- 6-Monatsänderung
- 16.37%
- Jahresänderung
- 17.86%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 4.06 M
- Erw
- Vorh
- 4.00 M
- Akt
- 1.5%
- Erw
- Vorh
- -0.2%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.182%
- Erw
- Vorh
- 1.650%