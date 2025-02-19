报价部分
货币 / MOTI
回到股票

MOTI: VanEck Morningstar International Moat ETF

38.67 USD 0.03 (0.08%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日MOTI汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点38.43和高点38.77进行交易。

关注VanEck Morningstar International Moat ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MOTI新闻

常见问题解答

MOTI股票今天的价格是多少？

VanEck Morningstar International Moat ETF股票今天的定价为38.67。它在38.43 - 38.77范围内交易，昨天的收盘价为38.70，交易量达到15。MOTI的实时价格图表显示了这些更新。

VanEck Morningstar International Moat ETF股票是否支付股息？

VanEck Morningstar International Moat ETF目前的价值为38.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.86%和USD。实时查看图表以跟踪MOTI走势。

如何购买MOTI股票？

您可以以38.67的当前价格购买VanEck Morningstar International Moat ETF股票。订单通常设置在38.67或38.97附近，而15和0.39%显示市场活动。立即关注MOTI的实时图表更新。

如何投资MOTI股票？

投资VanEck Morningstar International Moat ETF需要考虑年度范围29.17 - 38.88和当前价格38.67。许多人在以38.67或38.97下订单之前，会比较3.12%和。实时查看MOTI价格图表，了解每日变化。

VanEck Morningstar International Moat ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，VanEck Morningstar International Moat ETF的最高价格是38.88。在29.17 - 38.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck Morningstar International Moat ETF的绩效。

VanEck Morningstar International Moat ETF股票的最低价格是多少？

VanEck Morningstar International Moat ETF（MOTI）的最低价格为29.17。将其与当前的38.67和29.17 - 38.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MOTI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MOTI股票是什么时候拆分的？

VanEck Morningstar International Moat ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.70和17.86%中可见。

日范围
38.43 38.77
年范围
29.17 38.88
前一天收盘价
38.70
开盘价
38.52
卖价
38.67
买价
38.97
最低价
38.43
最高价
38.77
交易量
15
日变化
-0.08%
月变化
3.12%
6个月变化
16.37%
年变化
17.86%
23 十月, 星期四
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
前值
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成品房销售额
实际值
4.06 M
预测值
前值
4.00 M
14:00
USD
成品房销售额月率 m/m
实际值
1.5%
预测值
前值
-0.2%
14:25
USD
美联储监管副主席Barr讲话
实际值
预测值
前值
17:00
USD
5年期TIPS拍卖
实际值
1.182%
预测值
前值
1.650%