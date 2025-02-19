MOTI: VanEck Morningstar International Moat ETF
今日MOTI汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点38.43和高点38.77进行交易。
关注VanEck Morningstar International Moat ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MOTI新闻
常见问题解答
MOTI股票今天的价格是多少？
VanEck Morningstar International Moat ETF股票今天的定价为38.67。它在38.43 - 38.77范围内交易，昨天的收盘价为38.70，交易量达到15。MOTI的实时价格图表显示了这些更新。
VanEck Morningstar International Moat ETF股票是否支付股息？
VanEck Morningstar International Moat ETF目前的价值为38.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.86%和USD。实时查看图表以跟踪MOTI走势。
如何购买MOTI股票？
您可以以38.67的当前价格购买VanEck Morningstar International Moat ETF股票。订单通常设置在38.67或38.97附近，而15和0.39%显示市场活动。立即关注MOTI的实时图表更新。
如何投资MOTI股票？
投资VanEck Morningstar International Moat ETF需要考虑年度范围29.17 - 38.88和当前价格38.67。许多人在以38.67或38.97下订单之前，会比较3.12%和。实时查看MOTI价格图表，了解每日变化。
VanEck Morningstar International Moat ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，VanEck Morningstar International Moat ETF的最高价格是38.88。在29.17 - 38.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck Morningstar International Moat ETF的绩效。
VanEck Morningstar International Moat ETF股票的最低价格是多少？
VanEck Morningstar International Moat ETF（MOTI）的最低价格为29.17。将其与当前的38.67和29.17 - 38.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MOTI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MOTI股票是什么时候拆分的？
VanEck Morningstar International Moat ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.70和17.86%中可见。
- 前一天收盘价
- 38.70
- 开盘价
- 38.52
- 卖价
- 38.67
- 买价
- 38.97
- 最低价
- 38.43
- 最高价
- 38.77
- 交易量
- 15
- 日变化
- -0.08%
- 月变化
- 3.12%
- 6个月变化
- 16.37%
- 年变化
- 17.86%
- 实际值
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.06 M
- 预测值
- 前值
- 4.00 M
- 实际值
- 1.5%
- 预测值
- 前值
- -0.2%
- 实际值
- 预测值
- 实际值
- 1.182%
- 预测值
- 前值
- 1.650%