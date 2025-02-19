КотировкиРазделы
Валюты / MOTI
MOTI: VanEck Morningstar International Moat ETF

38.67 USD 0.03 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MOTI за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.43, а максимальная — 38.77.

Следите за динамикой VanEck Morningstar International Moat ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MOTI сегодня?

VanEck Morningstar International Moat ETF (MOTI) сегодня оценивается на уровне 38.67. Инструмент торгуется в пределах 38.43 - 38.77, вчерашнее закрытие составило 38.70, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MOTI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck Morningstar International Moat ETF?

VanEck Morningstar International Moat ETF в настоящее время оценивается в 38.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.86% и USD. Отслеживайте движения MOTI на графике в реальном времени.

Как купить акции MOTI?

Вы можете купить акции VanEck Morningstar International Moat ETF (MOTI) по текущей цене 38.67. Ордера обычно размещаются около 38.67 или 38.97, тогда как 15 и 0.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MOTI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MOTI?

Инвестирование в VanEck Morningstar International Moat ETF предполагает учет годового диапазона 29.17 - 38.88 и текущей цены 38.67. Многие сравнивают 3.12% и 16.37% перед размещением ордеров на 38.67 или 38.97. Изучайте ежедневные изменения цены MOTI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции VanEck Morningstar International Moat ETF?

Самая высокая цена VanEck Morningstar International Moat ETF (MOTI) за последний год составила 38.88. Акции заметно колебались в пределах 29.17 - 38.88, сравнение с 38.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck Morningstar International Moat ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции VanEck Morningstar International Moat ETF?

Самая низкая цена VanEck Morningstar International Moat ETF (MOTI) за год составила 29.17. Сравнение с текущими 38.67 и 29.17 - 38.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MOTI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MOTI?

В прошлом VanEck Morningstar International Moat ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.70 и 17.86% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
38.43 38.77
Годовой диапазон
29.17 38.88
Предыдущее закрытие
38.70
Open
38.52
Bid
38.67
Ask
38.97
Low
38.43
High
38.77
Объем
15
Дневное изменение
-0.08%
Месячное изменение
3.12%
6-месячное изменение
16.37%
Годовое изменение
17.86%
