MOTI: VanEck Morningstar International Moat ETF
Курс MOTI за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.43, а максимальная — 38.77.
Следите за динамикой VanEck Morningstar International Moat ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MOTI
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MOTI сегодня?
VanEck Morningstar International Moat ETF (MOTI) сегодня оценивается на уровне 38.67. Инструмент торгуется в пределах 38.43 - 38.77, вчерашнее закрытие составило 38.70, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MOTI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck Morningstar International Moat ETF?
VanEck Morningstar International Moat ETF в настоящее время оценивается в 38.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.86% и USD. Отслеживайте движения MOTI на графике в реальном времени.
Как купить акции MOTI?
Вы можете купить акции VanEck Morningstar International Moat ETF (MOTI) по текущей цене 38.67. Ордера обычно размещаются около 38.67 или 38.97, тогда как 15 и 0.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MOTI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MOTI?
Инвестирование в VanEck Morningstar International Moat ETF предполагает учет годового диапазона 29.17 - 38.88 и текущей цены 38.67. Многие сравнивают 3.12% и 16.37% перед размещением ордеров на 38.67 или 38.97. Изучайте ежедневные изменения цены MOTI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции VanEck Morningstar International Moat ETF?
Самая высокая цена VanEck Morningstar International Moat ETF (MOTI) за последний год составила 38.88. Акции заметно колебались в пределах 29.17 - 38.88, сравнение с 38.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck Morningstar International Moat ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции VanEck Morningstar International Moat ETF?
Самая низкая цена VanEck Morningstar International Moat ETF (MOTI) за год составила 29.17. Сравнение с текущими 38.67 и 29.17 - 38.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MOTI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MOTI?
В прошлом VanEck Morningstar International Moat ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.70 и 17.86% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 38.70
- Open
- 38.52
- Bid
- 38.67
- Ask
- 38.97
- Low
- 38.43
- High
- 38.77
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- -0.08%
- Месячное изменение
- 3.12%
- 6-месячное изменение
- 16.37%
- Годовое изменение
- 17.86%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- Пред.
- 4.00 млн
- Акт.
- 1.5%
- Прог.
- Пред.
- -0.2%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.182%
- Прог.
- Пред.
- 1.650%