MOTI: VanEck Morningstar International Moat ETF
Le taux de change de MOTI a changé de 0.28% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 38.43 et à un maximum de 38.82.
Suivez la dynamique VanEck Morningstar International Moat ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
MOTI Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action MOTI aujourd'hui ?
L'action VanEck Morningstar International Moat ETF est cotée à 38.81 aujourd'hui. Elle se négocie dans 38.43 - 38.82, a clôturé hier à 38.70 et son volume d'échange a atteint 19. Le graphique en temps réel du cours de MOTI présente ces mises à jour.
L'action VanEck Morningstar International Moat ETF verse-t-elle des dividendes ?
VanEck Morningstar International Moat ETF est actuellement valorisé à 38.81. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 18.29% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de MOTI.
Comment acheter des actions MOTI ?
Vous pouvez acheter des actions VanEck Morningstar International Moat ETF au cours actuel de 38.81. Les ordres sont généralement placés à proximité de 38.81 ou de 39.11, le 19 et le 0.75% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de MOTI sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action MOTI ?
Investir dans VanEck Morningstar International Moat ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 29.17 - 38.88 et le prix actuel 38.81. Beaucoup comparent 3.49% et 16.79% avant de passer des ordres à 38.81 ou 39.11. Consultez le graphique du cours de MOTI en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action VanEck Morningstar International Moat ETF ?
Le cours le plus élevé de VanEck Morningstar International Moat ETF l'année dernière était 38.88. Au cours de 29.17 - 38.88, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 38.70 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de VanEck Morningstar International Moat ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action VanEck Morningstar International Moat ETF ?
Le cours le plus bas de VanEck Morningstar International Moat ETF (MOTI) sur l'année a été 29.17. Sa comparaison avec 38.81 et 29.17 - 38.88 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de MOTI sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action MOTI a-t-elle été divisée ?
VanEck Morningstar International Moat ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 38.70 et 18.29% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 38.70
- Ouverture
- 38.52
- Bid
- 38.81
- Ask
- 39.11
- Plus Bas
- 38.43
- Plus Haut
- 38.82
- Volume
- 19
- Changement quotidien
- 0.28%
- Changement Mensuel
- 3.49%
- Changement à 6 Mois
- 16.79%
- Changement Annuel
- 18.29%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 4.06 M
- Fcst
- Prev
- 4.00 M
- Act
- 1.5%
- Fcst
- Prev
- -0.2%
- Act
- 1.182%
- Fcst
- Prev
- 1.650%