MOTI: VanEck Morningstar International Moat ETF
A taxa do MOTI para hoje mudou para -0.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 38.43 e o mais alto foi 38.77.
Veja a dinâmica do par de moedas VanEck Morningstar International Moat ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
MOTI Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de MOTI hoje?
Hoje VanEck Morningstar International Moat ETF (MOTI) está avaliado em 38.67. O instrumento é negociado dentro de 38.43 - 38.77, o fechamento de ontem foi 38.70, e o volume de negociação atingiu 15. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MOTI em tempo real.
As ações de VanEck Morningstar International Moat ETF pagam dividendos?
Atualmente VanEck Morningstar International Moat ETF está avaliado em 38.67. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 17.86% e USD. Monitore os movimentos de MOTI no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de MOTI?
Você pode comprar ações de VanEck Morningstar International Moat ETF (MOTI) pelo preço atual 38.67. Ordens geralmente são executadas perto de 38.67 ou 38.97, enquanto 15 e 0.39% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MOTI no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de MOTI?
Investir em VanEck Morningstar International Moat ETF envolve considerar a faixa anual 29.17 - 38.88 e o preço atual 38.67. Muitos comparam 3.12% e 16.37% antes de enviar ordens em 38.67 ou 38.97. Estude as mudanças diárias de preço de MOTI no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações VanEck Morningstar International Moat ETF?
O maior preço de VanEck Morningstar International Moat ETF (MOTI) no último ano foi 38.88. As ações oscilaram bastante dentro de 29.17 - 38.88, e a comparação com 38.70 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de VanEck Morningstar International Moat ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações VanEck Morningstar International Moat ETF?
O menor preço de VanEck Morningstar International Moat ETF (MOTI) no ano foi 29.17. A comparação com o preço atual 38.67 e 29.17 - 38.88 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MOTI em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de MOTI?
No passado VanEck Morningstar International Moat ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 38.70 e 17.86% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 38.70
- Open
- 38.52
- Bid
- 38.67
- Ask
- 38.97
- Low
- 38.43
- High
- 38.77
- Volume
- 15
- Mudança diária
- -0.08%
- Mudança mensal
- 3.12%
- Mudança de 6 meses
- 16.37%
- Mudança anual
- 17.86%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 4.06 milh
- Projeç.
- Prév.
- 4.00 milh
- Atu.
- 1.5%
- Projeç.
- Prév.
- -0.2%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.182%
- Projeç.
- Prév.
- 1.650%