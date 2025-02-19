- Panoramica
MOTI: VanEck Morningstar International Moat ETF
Il tasso di cambio MOTI ha avuto una variazione del 0.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 38.43 e ad un massimo di 38.82.
Segui le dinamiche di VanEck Morningstar International Moat ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
MOTI News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni MOTI oggi?
Oggi le azioni VanEck Morningstar International Moat ETF sono prezzate a 38.81. Viene scambiato all'interno di 38.43 - 38.82, la chiusura di ieri è stata 38.70 e il volume degli scambi ha raggiunto 19. Il grafico dei prezzi in tempo reale di MOTI mostra questi aggiornamenti.
Le azioni VanEck Morningstar International Moat ETF pagano dividendi?
VanEck Morningstar International Moat ETF è attualmente valutato a 38.81. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 18.29% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di MOTI.
Come acquistare azioni MOTI?
Puoi acquistare azioni VanEck Morningstar International Moat ETF al prezzo attuale di 38.81. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 38.81 o 39.11, mentre 19 e 0.75% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di MOTI sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni MOTI?
Investire in VanEck Morningstar International Moat ETF implica considerare l'intervallo annuale 29.17 - 38.88 e il prezzo attuale 38.81. Molti confrontano 3.49% e 16.79% prima di effettuare ordini su 38.81 o 39.11. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di MOTI con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni VanEck Morningstar International Moat ETF?
Il prezzo massimo di VanEck Morningstar International Moat ETF nell'ultimo anno è stato 38.88. All'interno di 29.17 - 38.88, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 38.70 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di VanEck Morningstar International Moat ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni VanEck Morningstar International Moat ETF?
Il prezzo più basso di VanEck Morningstar International Moat ETF (MOTI) nel corso dell'anno è stato 29.17. Confrontandolo con gli attuali 38.81 e 29.17 - 38.88 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda MOTI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di MOTI?
VanEck Morningstar International Moat ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 38.70 e 18.29%.
- Chiusura Precedente
- 38.70
- Apertura
- 38.52
- Bid
- 38.81
- Ask
- 39.11
- Minimo
- 38.43
- Massimo
- 38.82
- Volume
- 19
- Variazione giornaliera
- 0.28%
- Variazione Mensile
- 3.49%
- Variazione Semestrale
- 16.79%
- Variazione Annuale
- 18.29%
