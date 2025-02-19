クォートセクション
MOTI: VanEck Morningstar International Moat ETF

38.67 USD 0.03 (0.08%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MOTIの今日の為替レートは、-0.08%変化しました。日中、通貨は1あたり38.43の安値と38.77の高値で取引されました。

VanEck Morningstar International Moat ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

MOTI株の現在の価格は？

VanEck Morningstar International Moat ETFの株価は本日38.67です。38.43 - 38.77内で取引され、前日の終値は38.70、取引量は15に達しました。MOTIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

VanEck Morningstar International Moat ETFの株は配当を出しますか？

VanEck Morningstar International Moat ETFの現在の価格は38.67です。配当方針は会社によりますが、投資家は17.86%やUSDにも注目します。MOTIの動きはライブチャートで確認できます。

MOTI株を買う方法は？

VanEck Morningstar International Moat ETFの株は現在38.67で購入可能です。注文は通常38.67または38.97付近で行われ、15や0.39%が市場の動きを示します。MOTIの最新情報はライブチャートで確認できます。

MOTI株に投資する方法は？

VanEck Morningstar International Moat ETFへの投資では、年間の値幅29.17 - 38.88と現在の38.67を考慮します。注文は多くの場合38.67や38.97で行われる前に、3.12%や16.37%と比較されます。MOTIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

VanEck Morningstar International Moat ETFの株の最高値は？

VanEck Morningstar International Moat ETFの過去1年の最高値は38.88でした。29.17 - 38.88内で株価は大きく変動し、38.70と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。VanEck Morningstar International Moat ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

VanEck Morningstar International Moat ETFの株の最低値は？

VanEck Morningstar International Moat ETF(MOTI)の年間最安値は29.17でした。現在の38.67や29.17 - 38.88と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MOTIの動きはライブチャートで確認できます。

MOTIの株式分割はいつ行われましたか？

VanEck Morningstar International Moat ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、38.70、17.86%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
38.43 38.77
1年のレンジ
29.17 38.88
以前の終値
38.70
始値
38.52
買値
38.67
買値
38.97
安値
38.43
高値
38.77
出来高
15
1日の変化
-0.08%
1ヶ月の変化
3.12%
6ヶ月の変化
16.37%
1年の変化
17.86%
