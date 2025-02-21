FiyatlarBölümler
MOO: VanEck Agribusiness ETF

73.80 USD 0.24 (0.32%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MOO fiyatı bugün -0.32% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 73.58 ve Yüksek fiyatı olarak 73.99 aralığında işlem gördü.

VanEck Agribusiness ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
73.58 73.99
Yıllık aralık
59.58 75.91
Önceki kapanış
74.04
Açılış
73.87
Satış
73.80
Alış
74.10
Düşük
73.58
Yüksek
73.99
Hacim
132
Günlük değişim
-0.32%
Aylık değişim
-0.22%
6 aylık değişim
8.82%
Yıllık değişim
-1.31%
21 Eylül, Pazar