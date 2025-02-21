Divisas / MOO
MOO: VanEck Agribusiness ETF
73.97 USD 0.38 (0.51%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MOO de hoy ha cambiado un -0.51%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 73.91, mientras que el máximo ha alcanzado 74.68.
Siga la dinámica de la pareja de divisas VanEck Agribusiness ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
MOO News
- Should You Invest in the VanEck Agribusiness ETF (MOO)?
- How To Invest In Natural Resources: Diversify Your Portfolio From The Ground Up
- MOO: A Fertile Investment (NYSEARCA:MOO)
- Trump officials paused, then resumed immigration raids in key economic sectors. Industry leaders say they’re still hopeful about making their case.
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- US Food And Agri Trade Deficit Still Key In Future Talks With EU
- Mixed Results, Clear Signals: Navigating Resource Equities In A Shifting Macro Landscape
- Our Portfolio Managers Weigh Impact Of Trump’s Tariffs
- RFK Jr.’s job cuts explained: Which federal health agencies will be affected, what they do and how it could impact you
- Markets In Motion: Tariffs, Tech And Treasure
- China’s Measured Tariff Response Keeps Negotiation Hopes Alive
- Why The EU's New Agri-Focused Vision Matters For The Food Industry
Rango diario
73.91 74.68
Rango anual
59.58 75.91
- Cierres anteriores
- 74.35
- Open
- 74.54
- Bid
- 73.97
- Ask
- 74.27
- Low
- 73.91
- High
- 74.68
- Volumen
- 217
- Cambio diario
- -0.51%
- Cambio mensual
- 0.01%
- Cambio a 6 meses
- 9.07%
- Cambio anual
- -1.08%
