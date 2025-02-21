Moedas / MOO
MOO: VanEck Agribusiness ETF
74.04 USD 0.07 (0.09%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MOO para hoje mudou para 0.09%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 73.75 e o mais alto foi 74.19.
Veja a dinâmica do par de moedas VanEck Agribusiness ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MOO Notícias
- Should You Invest in the VanEck Agribusiness ETF (MOO)?
- How To Invest In Natural Resources: Diversify Your Portfolio From The Ground Up
- MOO: A Fertile Investment (NYSEARCA:MOO)
- Trump officials paused, then resumed immigration raids in key economic sectors. Industry leaders say they’re still hopeful about making their case.
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- US Food And Agri Trade Deficit Still Key In Future Talks With EU
- Mixed Results, Clear Signals: Navigating Resource Equities In A Shifting Macro Landscape
- Our Portfolio Managers Weigh Impact Of Trump’s Tariffs
- RFK Jr.’s job cuts explained: Which federal health agencies will be affected, what they do and how it could impact you
- Markets In Motion: Tariffs, Tech And Treasure
- China’s Measured Tariff Response Keeps Negotiation Hopes Alive
- Why The EU's New Agri-Focused Vision Matters For The Food Industry
Faixa diária
73.75 74.19
Faixa anual
59.58 75.91
- Fechamento anterior
- 73.97
- Open
- 74.04
- Bid
- 74.04
- Ask
- 74.34
- Low
- 73.75
- High
- 74.19
- Volume
- 207
- Mudança diária
- 0.09%
- Mudança mensal
- 0.11%
- Mudança de 6 meses
- 9.17%
- Mudança anual
- -0.99%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh