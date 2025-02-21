Währungen / MOO
MOO: VanEck Agribusiness ETF
73.75 USD 0.29 (0.39%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MOO hat sich für heute um -0.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 73.58 bis zu einem Hoch von 73.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die VanEck Agribusiness ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
73.58 73.99
Jahresspanne
59.58 75.91
- Vorheriger Schlusskurs
- 74.04
- Eröffnung
- 73.87
- Bid
- 73.75
- Ask
- 74.05
- Tief
- 73.58
- Hoch
- 73.99
- Volumen
- 49
- Tagesänderung
- -0.39%
- Monatsänderung
- -0.28%
- 6-Monatsänderung
- 8.74%
- Jahresänderung
- -1.38%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K