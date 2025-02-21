Валюты / MOO
MOO: VanEck Agribusiness ETF
74.35 USD 0.28 (0.38%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MOO за сегодня изменился на 0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 73.83, а максимальная — 74.44.
Следите за динамикой VanEck Agribusiness ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
73.83 74.44
Годовой диапазон
59.58 75.91
- Предыдущее закрытие
- 74.07
- Open
- 74.27
- Bid
- 74.35
- Ask
- 74.65
- Low
- 73.83
- High
- 74.44
- Объем
- 52
- Дневное изменение
- 0.38%
- Месячное изменение
- 0.53%
- 6-месячное изменение
- 9.63%
- Годовое изменение
- -0.58%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.