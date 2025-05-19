Dövizler / MNMD
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
MNMD: Mind Medicine (MindMed) Inc
9.04 USD 0.44 (4.64%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MNMD fiyatı bugün -4.64% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 9.00 ve Yüksek fiyatı olarak 9.58 aralığında işlem gördü.
Mind Medicine (MindMed) Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MNMD haberleri
- Mind Medicine TD Cowen Zirvesi’nde MM120 için Stratejik Görüşlerini Paylaştı
- Mind Medicine at TD Cowen Summit: Strategic Insights into MM120
- If You'd Invested $1,000 in Mind Medicine (MNMD) Stock 5 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
- MindMed (MNMD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- 1 Reason to Buy MindMed (MNMD)
- Compass Pathways: Overly Confident Management Or Overly Skeptical Market?
- MindMed (MNMD) Q2 Net Loss Jumps 625%
- Earnings call transcript: MindMed Q2 2025 reveals cash runway into 2027
- MindMed August 2025 presentation slides: Phase 3 trials advance with $238M cash runway
- Is Anixa Biosciences (ANIX) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?
- All You Need to Know About Mind Medicine MindMed (MNMD) Rating Upgrade to Buy
- Mind Medicine stock rises as lawmakers discuss psychedelic therapy for veterans
- Compass Pathways: Psychedelics Drug Data Sends Share Price South - Rating Downgrade (CMPS)
- Mind Medicine at H.C. Wainwright: Strategic Advances in Neuropsychiatry
- Tiny Phathom Pharmaceuticals Just An Got FDA Blessing And Big-Time Upside: Buy (PHAT)
- MindMed Announces New Employee Inducement Grants
- MindMed at Jefferies Global Healthcare Conference: Psychedelic Drug Advances
- Why Mind Medicine Gave Investors a Powerful Buzz in May
- Cantor Fitzgerald maintains Overweight rating on MindMed stock
- MindMed to Participate in June Investor Conferences
- MindMed appoints Brandi L. Roberts as CFO
- MindMed at RBC Conference: Progress in Psychedelic Therapies
- Agilysys, Amer Sports, X Financial And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Amer Sports (NYSE:AS), Agilysys (NASDAQ:AGYS)
- MindMed Announces New Employee Inducement Grants
Günlük aralık
9.00 9.58
Yıllık aralık
4.70 11.02
- Önceki kapanış
- 9.48
- Açılış
- 9.50
- Satış
- 9.04
- Alış
- 9.34
- Düşük
- 9.00
- Yüksek
- 9.58
- Hacim
- 2.480 K
- Günlük değişim
- -4.64%
- Aylık değişim
- 2.96%
- 6 aylık değişim
- 54.79%
- Yıllık değişim
- 58.88%
21 Eylül, Pazar