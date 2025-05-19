Devises / MNMD
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
MNMD: Mind Medicine (MindMed) Inc
9.04 USD 0.44 (4.64%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MNMD a changé de -4.64% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 9.00 et à un maximum de 9.58.
Suivez la dynamique Mind Medicine (MindMed) Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MNMD Nouvelles
- Mind Medicine au sommet TD Cowen : Aperçu stratégique de MM120
- Mind Medicine at TD Cowen Summit: Strategic Insights into MM120
- If You'd Invested $1,000 in Mind Medicine (MNMD) Stock 5 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
- MindMed (MNMD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- 1 Reason to Buy MindMed (MNMD)
- Compass Pathways: Overly Confident Management Or Overly Skeptical Market?
- MindMed (MNMD) Q2 Net Loss Jumps 625%
- Earnings call transcript: MindMed Q2 2025 reveals cash runway into 2027
- MindMed August 2025 presentation slides: Phase 3 trials advance with $238M cash runway
- Is Anixa Biosciences (ANIX) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?
- All You Need to Know About Mind Medicine MindMed (MNMD) Rating Upgrade to Buy
- Mind Medicine stock rises as lawmakers discuss psychedelic therapy for veterans
- Compass Pathways: Psychedelics Drug Data Sends Share Price South - Rating Downgrade (CMPS)
- Mind Medicine at H.C. Wainwright: Strategic Advances in Neuropsychiatry
- Tiny Phathom Pharmaceuticals Just An Got FDA Blessing And Big-Time Upside: Buy (PHAT)
- MindMed Announces New Employee Inducement Grants
- MindMed at Jefferies Global Healthcare Conference: Psychedelic Drug Advances
- Why Mind Medicine Gave Investors a Powerful Buzz in May
- Cantor Fitzgerald maintains Overweight rating on MindMed stock
- MindMed to Participate in June Investor Conferences
- MindMed appoints Brandi L. Roberts as CFO
- MindMed at RBC Conference: Progress in Psychedelic Therapies
- Agilysys, Amer Sports, X Financial And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Amer Sports (NYSE:AS), Agilysys (NASDAQ:AGYS)
- MindMed Announces New Employee Inducement Grants
Range quotidien
9.00 9.58
Range Annuel
4.70 11.02
- Clôture Précédente
- 9.48
- Ouverture
- 9.50
- Bid
- 9.04
- Ask
- 9.34
- Plus Bas
- 9.00
- Plus Haut
- 9.58
- Volume
- 2.480 K
- Changement quotidien
- -4.64%
- Changement Mensuel
- 2.96%
- Changement à 6 Mois
- 54.79%
- Changement Annuel
- 58.88%
20 septembre, samedi