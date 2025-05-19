Währungen / MNMD
MNMD: Mind Medicine (MindMed) Inc
9.46 USD 0.02 (0.21%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MNMD hat sich für heute um -0.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.14 bis zu einem Hoch von 9.58 gehandelt.
Verfolgen Sie die Mind Medicine (MindMed) Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
9.14 9.58
Jahresspanne
4.70 11.02
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.48
- Eröffnung
- 9.50
- Bid
- 9.46
- Ask
- 9.76
- Tief
- 9.14
- Hoch
- 9.58
- Volumen
- 549
- Tagesänderung
- -0.21%
- Monatsänderung
- 7.74%
- 6-Monatsänderung
- 61.99%
- Jahresänderung
- 66.26%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K