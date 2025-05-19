KurseKategorien
MNMD: Mind Medicine (MindMed) Inc

9.46 USD 0.02 (0.21%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MNMD hat sich für heute um -0.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.14 bis zu einem Hoch von 9.58 gehandelt.

Verfolgen Sie die Mind Medicine (MindMed) Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
9.14 9.58
Jahresspanne
4.70 11.02
Vorheriger Schlusskurs
9.48
Eröffnung
9.50
Bid
9.46
Ask
9.76
Tief
9.14
Hoch
9.58
Volumen
549
Tagesänderung
-0.21%
Monatsänderung
7.74%
6-Monatsänderung
61.99%
Jahresänderung
66.26%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K