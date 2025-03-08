Валюты / MNMD
MNMD: Mind Medicine (MindMed) Inc
9.71 USD 0.16 (1.68%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MNMD за сегодня изменился на 1.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.42, а максимальная — 9.87.
Следите за динамикой Mind Medicine (MindMed) Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
9.42 9.87
Годовой диапазон
4.70 11.02
- Предыдущее закрытие
- 9.55
- Open
- 9.59
- Bid
- 9.71
- Ask
- 10.01
- Low
- 9.42
- High
- 9.87
- Объем
- 2.159 K
- Дневное изменение
- 1.68%
- Месячное изменение
- 10.59%
- 6-месячное изменение
- 66.27%
- Годовое изменение
- 70.65%
