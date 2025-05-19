통화 / MNMD
MNMD: Mind Medicine (MindMed) Inc
9.04 USD 0.44 (4.64%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MNMD 환율이 오늘 -4.64%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 9.00이고 고가는 9.58이었습니다.
Mind Medicine (MindMed) Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
9.00 9.58
년간 변동
4.70 11.02
- 이전 종가
- 9.48
- 시가
- 9.50
- Bid
- 9.04
- Ask
- 9.34
- 저가
- 9.00
- 고가
- 9.58
- 볼륨
- 2.480 K
- 일일 변동
- -4.64%
- 월 변동
- 2.96%
- 6개월 변동
- 54.79%
- 년간 변동율
- 58.88%
20 9월, 토요일