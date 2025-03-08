Moedas / MNMD
MNMD: Mind Medicine (MindMed) Inc
9.56 USD 0.01 (0.10%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MNMD para hoje mudou para -0.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.52 e o mais alto foi 9.81.
Veja a dinâmica do par de moedas Mind Medicine (MindMed) Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
9.52 9.81
Faixa anual
4.70 11.02
- Fechamento anterior
- 9.57
- Open
- 9.65
- Bid
- 9.56
- Ask
- 9.86
- Low
- 9.52
- High
- 9.81
- Volume
- 731
- Mudança diária
- -0.10%
- Mudança mensal
- 8.88%
- Mudança de 6 meses
- 63.70%
- Mudança anual
- 68.01%
