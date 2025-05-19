Valute / MNMD
MNMD: Mind Medicine (MindMed) Inc
9.04 USD 0.44 (4.64%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MNMD ha avuto una variazione del -4.64% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.00 e ad un massimo di 9.58.
Segui le dinamiche di Mind Medicine (MindMed) Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
9.00 9.58
Intervallo Annuale
4.70 11.02
- Chiusura Precedente
- 9.48
- Apertura
- 9.50
- Bid
- 9.04
- Ask
- 9.34
- Minimo
- 9.00
- Massimo
- 9.58
- Volume
- 2.480 K
- Variazione giornaliera
- -4.64%
- Variazione Mensile
- 2.96%
- Variazione Semestrale
- 54.79%
- Variazione Annuale
- 58.88%
20 settembre, sabato