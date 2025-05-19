クォートセクション
MNMD
MNMD: Mind Medicine (MindMed) Inc

9.48 USD 0.09 (0.94%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MNMDの今日の為替レートは、-0.94%変化しました。日中、通貨は1あたり9.45の安値と9.81の高値で取引されました。

Mind Medicine (MindMed) Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

MNMD News

1日のレンジ
9.45 9.81
1年のレンジ
4.70 11.02
以前の終値
9.57
始値
9.65
買値
9.48
買値
9.78
安値
9.45
高値
9.81
出来高
2.783 K
1日の変化
-0.94%
1ヶ月の変化
7.97%
6ヶ月の変化
62.33%
1年の変化
66.61%
