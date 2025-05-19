通貨 / MNMD
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
MNMD: Mind Medicine (MindMed) Inc
9.48 USD 0.09 (0.94%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MNMDの今日の為替レートは、-0.94%変化しました。日中、通貨は1あたり9.45の安値と9.81の高値で取引されました。
Mind Medicine (MindMed) Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MNMD News
- マインド・メディシン、TDコーエン・サミットでMM120戦略を詳述
- Mind Medicine at TD Cowen Summit: Strategic Insights into MM120
- If You'd Invested $1,000 in Mind Medicine (MNMD) Stock 5 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
- MindMed (MNMD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- 1 Reason to Buy MindMed (MNMD)
- Compass Pathways: Overly Confident Management Or Overly Skeptical Market?
- MindMed (MNMD) Q2 Net Loss Jumps 625%
- Earnings call transcript: MindMed Q2 2025 reveals cash runway into 2027
- MindMed August 2025 presentation slides: Phase 3 trials advance with $238M cash runway
- Is Anixa Biosciences (ANIX) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?
- All You Need to Know About Mind Medicine MindMed (MNMD) Rating Upgrade to Buy
- Mind Medicine stock rises as lawmakers discuss psychedelic therapy for veterans
- Compass Pathways: Psychedelics Drug Data Sends Share Price South - Rating Downgrade (CMPS)
- Mind Medicine at H.C. Wainwright: Strategic Advances in Neuropsychiatry
- Tiny Phathom Pharmaceuticals Just An Got FDA Blessing And Big-Time Upside: Buy (PHAT)
- MindMed Announces New Employee Inducement Grants
- MindMed at Jefferies Global Healthcare Conference: Psychedelic Drug Advances
- Why Mind Medicine Gave Investors a Powerful Buzz in May
- Cantor Fitzgerald maintains Overweight rating on MindMed stock
- MindMed to Participate in June Investor Conferences
- MindMed appoints Brandi L. Roberts as CFO
- MindMed at RBC Conference: Progress in Psychedelic Therapies
- Agilysys, Amer Sports, X Financial And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Amer Sports (NYSE:AS), Agilysys (NASDAQ:AGYS)
- MindMed Announces New Employee Inducement Grants
1日のレンジ
9.45 9.81
1年のレンジ
4.70 11.02
- 以前の終値
- 9.57
- 始値
- 9.65
- 買値
- 9.48
- 買値
- 9.78
- 安値
- 9.45
- 高値
- 9.81
- 出来高
- 2.783 K
- 1日の変化
- -0.94%
- 1ヶ月の変化
- 7.97%
- 6ヶ月の変化
- 62.33%
- 1年の変化
- 66.61%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K