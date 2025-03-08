货币 / MNMD
MNMD: Mind Medicine (MindMed) Inc
9.76 USD 0.05 (0.51%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MNMD汇率已更改0.51%。当日，交易品种以低点9.60和高点9.97进行交易。
关注Mind Medicine (MindMed) Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MNMD新闻
- If You'd Invested $1,000 in Mind Medicine (MNMD) Stock 5 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
- MindMed (MNMD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- 1 Reason to Buy MindMed (MNMD)
- Compass Pathways: Overly Confident Management Or Overly Skeptical Market?
- MindMed (MNMD) Q2 Net Loss Jumps 625%
- Earnings call transcript: MindMed Q2 2025 reveals cash runway into 2027
- MindMed August 2025 presentation slides: Phase 3 trials advance with $238M cash runway
- Is Anixa Biosciences (ANIX) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?
- All You Need to Know About Mind Medicine MindMed (MNMD) Rating Upgrade to Buy
- Mind Medicine stock rises as lawmakers discuss psychedelic therapy for veterans
- Compass Pathways: Psychedelics Drug Data Sends Share Price South - Rating Downgrade (CMPS)
- Mind Medicine at H.C. Wainwright: Strategic Advances in Neuropsychiatry
- Tiny Phathom Pharmaceuticals Just An Got FDA Blessing And Big-Time Upside: Buy (PHAT)
- MindMed Announces New Employee Inducement Grants
- MindMed at Jefferies Global Healthcare Conference: Psychedelic Drug Advances
- Why Mind Medicine Gave Investors a Powerful Buzz in May
- Cantor Fitzgerald maintains Overweight rating on MindMed stock
- MindMed to Participate in June Investor Conferences
- MindMed appoints Brandi L. Roberts as CFO
- MindMed at RBC Conference: Progress in Psychedelic Therapies
- Agilysys, Amer Sports, X Financial And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Amer Sports (NYSE:AS), Agilysys (NASDAQ:AGYS)
- MindMed Announces New Employee Inducement Grants
- Mind Medicine: Initiating Hold Rating Due To Regulatory Challenges (NASDAQ:MNMD)
- Mind Medicine’s (MNMD) Recent Achievements Boosting Stock - TipRanks.com
日范围
9.60 9.97
年范围
4.70 11.02
- 前一天收盘价
- 9.71
- 开盘价
- 9.71
- 卖价
- 9.76
- 买价
- 10.06
- 最低价
- 9.60
- 最高价
- 9.97
- 交易量
- 1.007 K
- 日变化
- 0.51%
- 月变化
- 11.16%
- 6个月变化
- 67.12%
- 年变化
- 71.53%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值