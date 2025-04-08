FiyatlarBölümler
MLPB
MLPB: ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B due April

25.0201 USD 0.5799 (2.27%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MLPB fiyatı bugün -2.27% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.0100 ve Yüksek fiyatı olarak 25.1900 aralığında işlem gördü.

ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B due April hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
25.0100 25.1900
Yıllık aralık
22.8862 28.1000
Önceki kapanış
25.6000
Açılış
25.1900
Satış
25.0201
Alış
25.0231
Düşük
25.0100
Yüksek
25.1900
Hacim
14
Günlük değişim
-2.27%
Aylık değişim
-3.29%
6 aylık değişim
-9.28%
Yıllık değişim
2.71%
