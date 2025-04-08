Dövizler / MLPB
MLPB: ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B due April
25.0201 USD 0.5799 (2.27%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MLPB fiyatı bugün -2.27% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.0100 ve Yüksek fiyatı olarak 25.1900 aralığında işlem gördü.
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B due April hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
25.0100 25.1900
Yıllık aralık
22.8862 28.1000
- Önceki kapanış
- 25.6000
- Açılış
- 25.1900
- Satış
- 25.0201
- Alış
- 25.0231
- Düşük
- 25.0100
- Yüksek
- 25.1900
- Hacim
- 14
- Günlük değişim
- -2.27%
- Aylık değişim
- -3.29%
- 6 aylık değişim
- -9.28%
- Yıllık değişim
- 2.71%
