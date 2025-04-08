KurseKategorien
MLPB: ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B due April

25.6000 USD 0.0700 (0.27%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MLPB hat sich für heute um 0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.4800 bis zu einem Hoch von 25.6000 gehandelt.

Verfolgen Sie die ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B due April -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
25.4800 25.6000
Jahresspanne
22.8862 28.1000
Vorheriger Schlusskurs
25.5300
Eröffnung
25.4800
Bid
25.6000
Ask
25.6030
Tief
25.4800
Hoch
25.6000
Volumen
5
Tagesänderung
0.27%
Monatsänderung
-1.04%
6-Monatsänderung
-7.18%
Jahresänderung
5.09%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K