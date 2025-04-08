Währungen / MLPB
MLPB: ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B due April
25.6000 USD 0.0700 (0.27%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MLPB hat sich für heute um 0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.4800 bis zu einem Hoch von 25.6000 gehandelt.
Verfolgen Sie die ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B due April -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
25.4800 25.6000
Jahresspanne
22.8862 28.1000
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.5300
- Eröffnung
- 25.4800
- Bid
- 25.6000
- Ask
- 25.6030
- Tief
- 25.4800
- Hoch
- 25.6000
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- 0.27%
- Monatsänderung
- -1.04%
- 6-Monatsänderung
- -7.18%
- Jahresänderung
- 5.09%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K