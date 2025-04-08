CotizacionesSecciones
MLPB
MLPB: ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B due April

25.5300 USD 0.0200 (0.08%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de MLPB de hoy ha cambiado un 0.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.5203, mientras que el máximo ha alcanzado 25.6300.

Siga la dinámica de la pareja de divisas ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B due April . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
25.5203 25.6300
Rango anual
22.8862 28.1000
Cierres anteriores
25.5100
Open
25.5203
Bid
25.5300
Ask
25.5330
Low
25.5203
High
25.6300
Volumen
10
Cambio diario
0.08%
Cambio mensual
-1.31%
Cambio a 6 meses
-7.43%
Cambio anual
4.80%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B