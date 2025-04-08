КотировкиРазделы
MLPB: ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B due April

25.5100 USD 0.0400 (0.16%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MLPB за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.4800, а максимальная — 25.6100.

Следите за динамикой ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B due April . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
25.4800 25.6100
Годовой диапазон
22.8862 28.1000
Предыдущее закрытие
25.5500
Open
25.5722
Bid
25.5100
Ask
25.5130
Low
25.4800
High
25.6100
Объем
15
Дневное изменение
-0.16%
Месячное изменение
-1.39%
6-месячное изменение
-7.51%
Годовое изменение
4.72%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.