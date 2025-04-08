Валюты / MLPB
MLPB: ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B due April
25.5100 USD 0.0400 (0.16%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MLPB за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.4800, а максимальная — 25.6100.
Следите за динамикой ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B due April . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MLPB
Дневной диапазон
25.4800 25.6100
Годовой диапазон
22.8862 28.1000
- Предыдущее закрытие
- 25.5500
- Open
- 25.5722
- Bid
- 25.5100
- Ask
- 25.5130
- Low
- 25.4800
- High
- 25.6100
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- -0.16%
- Месячное изменение
- -1.39%
- 6-месячное изменение
- -7.51%
- Годовое изменение
- 4.72%
