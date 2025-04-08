통화 / MLPB
MLPB: ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B due April
25.0201 USD 0.5799 (2.27%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MLPB 환율이 오늘 -2.27%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 25.0100이고 고가는 25.0900이었습니다.
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B due April 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
25.0100 25.0900
년간 변동
22.8862 28.1000
- 이전 종가
- 25.6000
- 시가
- 25.0700
- Bid
- 25.0201
- Ask
- 25.0231
- 저가
- 25.0100
- 고가
- 25.0900
- 볼륨
- 13
- 일일 변동
- -2.27%
- 월 변동
- -3.29%
- 6개월 변동
- -9.28%
- 년간 변동율
- 2.71%
