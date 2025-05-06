FiyatlarBölümler
Dövizler / MLI
MLI: Mueller Industries Inc

99.66 USD 0.55 (0.55%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MLI fiyatı bugün -0.55% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 98.27 ve Yüksek fiyatı olarak 99.99 aralığında işlem gördü.

Mueller Industries Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
98.27 99.99
Yıllık aralık
66.84 100.64
Önceki kapanış
100.21
Açılış
99.99
Satış
99.66
Alış
99.96
Düşük
98.27
Yüksek
99.99
Hacim
1.855 K
Günlük değişim
-0.55%
Aylık değişim
4.89%
6 aylık değişim
31.49%
Yıllık değişim
34.80%
