通貨 / MLI
MLI: Mueller Industries Inc
100.21 USD 1.44 (1.46%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MLIの今日の為替レートは、1.46%変化しました。日中、通貨は1あたり98.62の安値と100.34の高値で取引されました。
Mueller Industries Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
98.62 100.34
1年のレンジ
66.84 100.64
- 以前の終値
- 98.77
- 始値
- 99.21
- 買値
- 100.21
- 買値
- 100.51
- 安値
- 98.62
- 高値
- 100.34
- 出来高
- 1.532 K
- 1日の変化
- 1.46%
- 1ヶ月の変化
- 5.47%
- 6ヶ月の変化
- 32.22%
- 1年の変化
- 35.55%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K