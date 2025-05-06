Divisas / MLI
MLI: Mueller Industries Inc
98.77 USD 0.04 (0.04%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MLI de hoy ha cambiado un -0.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 98.11, mientras que el máximo ha alcanzado 100.64.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Mueller Industries Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
98.11 100.64
Rango anual
66.84 100.64
- Cierres anteriores
- 98.81
- Open
- 98.70
- Bid
- 98.77
- Ask
- 99.07
- Low
- 98.11
- High
- 100.64
- Volumen
- 1.874 K
- Cambio diario
- -0.04%
- Cambio mensual
- 3.96%
- Cambio a 6 meses
- 30.32%
- Cambio anual
- 33.60%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B