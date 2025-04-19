통화 / MLI
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
MLI: Mueller Industries Inc
99.66 USD 0.55 (0.55%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MLI 환율이 오늘 -0.55%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 98.27이고 고가는 99.99이었습니다.
Mueller Industries Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MLI News
- 뮬러 인더스트리, 주당 99.23달러로 사상 최고치 기록
- Mueller Industries stock hits all-time high at 99.23 USD
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- Mueller Industries stock reaches all-time high at 97.27 USD
- Mueller Industries stock hits all-time high at $96.83
- Tracking Mario Gabelli’s Gabelli Funds 13F Portfolio – Q2 2025 Update (OTCMKTS:GAMI)
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Up To 8.5% (August 2025)
- Mueller Industries declares 25 cents per share quarterly dividend
- Mueller Industries: Discounted Valuation With Strategic Catalysts Ahead (NYSE:MLI)
- Mueller Industries: Strong Earnings But Some Caution Is Warranted (NYSE:MLI)
- Earn A Potential 12%-14% Consistent Income: Monthly Options Series (August 2025)
- The Highest-Quality Dividend Challengers By Quality Scores
- Fidelity Small Cap Growth Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FCPGX)
- BXSY: This Unique Fund Could Have A Lot To Offer (OTCMKTS:BXSY)
- Mueller Industries gains 4% after strong second quarter beat
- Mueller Industries earnings beat by $0.34, revenue topped estimates
- Our Top 10 High Growth Dividend Stocks – July 2025
- Star-Spangled Returns: Top 3 U.S. Manufacturing Stocks
- Freedom Broker initiates Mueller Industries stock with buy rating
- Defense and Energy Holdings May Help in New Climate
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Up To 10% (June 2025) (June 2025)
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For June 2025
- Why Low-Debt Stocks Are the Way to Go
- Our Top 10 High Growth Dividend Stocks – April 2025
일일 변동 비율
98.27 99.99
년간 변동
66.84 100.64
- 이전 종가
- 100.21
- 시가
- 99.99
- Bid
- 99.66
- Ask
- 99.96
- 저가
- 98.27
- 고가
- 99.99
- 볼륨
- 1.855 K
- 일일 변동
- -0.55%
- 월 변동
- 4.89%
- 6개월 변동
- 31.49%
- 년간 변동율
- 34.80%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K