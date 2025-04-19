Moedas / MLI
MLI: Mueller Industries Inc
99.27 USD 0.50 (0.51%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MLI para hoje mudou para 0.51%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 98.62 e o mais alto foi 99.38.
Veja a dinâmica do par de moedas Mueller Industries Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
98.62 99.38
Faixa anual
66.84 100.64
- Fechamento anterior
- 98.77
- Open
- 99.21
- Bid
- 99.27
- Ask
- 99.57
- Low
- 98.62
- High
- 99.38
- Volume
- 124
- Mudança diária
- 0.51%
- Mudança mensal
- 4.48%
- Mudança de 6 meses
- 30.98%
- Mudança anual
- 34.28%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh