MLI: Mueller Industries Inc
100.21 USD 1.44 (1.46%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MLI hat sich für heute um 1.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 98.62 bis zu einem Hoch von 100.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die Mueller Industries Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
98.62 100.34
Jahresspanne
66.84 100.64
- Vorheriger Schlusskurs
- 98.77
- Eröffnung
- 99.21
- Bid
- 100.21
- Ask
- 100.51
- Tief
- 98.62
- Hoch
- 100.34
- Volumen
- 1.532 K
- Tagesänderung
- 1.46%
- Monatsänderung
- 5.47%
- 6-Monatsänderung
- 32.22%
- Jahresänderung
- 35.55%
