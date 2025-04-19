CotationsSections
Devises / MLI
Retour à Actions

MLI: Mueller Industries Inc

99.66 USD 0.55 (0.55%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MLI a changé de -0.55% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 98.27 et à un maximum de 99.99.

Suivez la dynamique Mueller Industries Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MLI Nouvelles

Range quotidien
98.27 99.99
Range Annuel
66.84 100.64
Clôture Précédente
100.21
Ouverture
99.99
Bid
99.66
Ask
99.96
Plus Bas
98.27
Plus Haut
99.99
Volume
1.855 K
Changement quotidien
-0.55%
Changement Mensuel
4.89%
Changement à 6 Mois
31.49%
Changement Annuel
34.80%
20 septembre, samedi