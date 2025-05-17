FiyatlarBölümler
Dövizler / MIDD
Geri dön - Hisse senetleri

MIDD: The Middleby Corporation

134.85 USD 0.31 (0.23%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MIDD fiyatı bugün -0.23% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 133.55 ve Yüksek fiyatı olarak 135.67 aralığında işlem gördü.

The Middleby Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MIDD haberleri

Günlük aralık
133.55 135.67
Yıllık aralık
121.70 182.73
Önceki kapanış
135.16
Açılış
135.25
Satış
134.85
Alış
135.15
Düşük
133.55
Yüksek
135.67
Hacim
1.780 K
Günlük değişim
-0.23%
Aylık değişim
-0.01%
6 aylık değişim
-11.65%
Yıllık değişim
-3.46%
21 Eylül, Pazar